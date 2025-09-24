Inscrição 'anti-ICE' em bala e dois mortos: o que se sabe sobre ataque contra escritório de imigração nos EUA

Reuters Duas pessoas que estavam detidas em uma instalação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) em Dallas, no Texas, morreram e outra ficou gravemente ferida depois que um atirador posicionado no telhado de um local próximo abriu fogo de forma indiscriminada, segundo autoridades locais. O homem também atirou contra uma van sem identificação que estava próxima, ainda conforme o relato da polícia, antes de tirar a própria vida.

Nenhum agente ficou ferido. O diretor do FBI, Kash Patel, publicou uma foto no X de munições não utilizadas recuperadas do local. Uma das cápsulas continha a inscrição "ANTI-ICE". Este é o mais recente de uma série de ataques a instalações do serviço de imigração americano nos últimos meses, em um momento em que a agência intensifica os esforços para cumprir a promessa do presidente dos EUA, Donald Trump, de promover deportações em massa. Kash Patel/FBI Munição encontrada no local onde estava o atirador, com inscrição 'anti-ICE' 'Motivação ideológica' "Embora a investigação esteja em andamento, uma análise inicial das evidências mostra uma motivação ideológica por trás deste ataque", escreveu Patel no X. "Esses ataques desprezíveis e politicamente motivados contra agentes não são isolados."

O agente especial do FBI, Joe Rothrock, disse em coletiva de imprensa que as munições encontradas perto do atirador continham "mensagens de natureza anti-ICE". "Este é apenas o exemplo mais recente desse tipo de ataque", afirmou, acrescentando que o FBI estava investigando o caso como "um ato de violência direcionada". A polícia de Dallas informou que uma investigação preliminar apontou que o suspeito havia aberto fogo de um prédio adjacente.

"O atirador atirou indiscriminadamente contra o prédio do ICE, incluindo contra uma van no ponto de desembarque onde as vítimas foram baleadas", afirmou o Departamento de Segurança Interna (DHS) em comunicado. A agência de notícias Reuters informou que o prédio atingido é um escritório do ICE usado para processamento de curto prazo de pessoas recentemente presas e não é usado como um centro de detenção. O diretor interino do escritório do ICE em Dallas, Joshua Johnson, pontuou que foi o segundo episódio recente envolvendo um atirador em uma das instalações do escritório.

O senador republicano Ted Cruz também se manifestou durante a coletiva de imprensa, condenando o que classificou como "violência com motivação política". "Seus oponentes políticos não são nazistas", afirmou, pedindo às pessoas que não demonizassem umas às outras por motivos partidários. "A retórica divisionista, tragicamente, tem consequências reais." A Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, declarou em comunicado: "Esse tiroteio deve servir como um alerta para a extrema esquerda de que sua retórica sobre o ICE tem consequências".