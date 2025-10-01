Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump

Israel bombardeou intensamente a Cidade de Gaza nesta quarta-feira (1), enquanto o movimento islamista palestino Hamas continua analisando o plano de paz de Donald Trump para acabar com quase dois anos de conflito. O presidente dos Estados Unidos anunciou na terça-feira um ultimato de "três ou quatro dias" ao Hamas para aceitar seu plano de paz, que foi aprovado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O projeto, elogiado por vários países, contempla um cessar-fogo, a libertação dos reféns israelenses em um prazo de 72 horas, o desarmamento do Hamas e uma retirada gradual das forças israelenses mobilizadas na Faixa de Gaza. Também prevê uma autoridade de transição dirigida pelo próprio Trump, na qual será acompanhado, entre outros, pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Uma fonte palestina próxima ao movimento islamista declarou nesta quarta-feira à AFP que ainda não foi tomada "nenhuma decisão final" e que o Hamas precisará de "dois ou três dias" para anunciar a resposta. O grupo palestino, que governa Gaza desde 2007, "deseja modificar algumas cláusulas, como a do desarmamento e a da expulsão dos dirigentes de alto escalão" do movimento de Gaza, informou a fonte.

O Hamas também pede "garantias internacionais" de que as tropas de Israel deixarão integralmente a faixa costeira e que não haverá mais assassinatos "dentro ou fora do território". A proposta de Trump exige o desarmamento completo do Hamas e sua exclusão de qualquer futuro governo, mas prevê uma anistia para os combatentes que aceitarem a "coexistência pacífica" com Israel. Ao mesmo tempo, os bombardeios não deram trégua na Cidade de Gaza, onde o Exército israelense iniciou uma ofensiva em larga escala em 16 de setembro. "As explosões não param", denunciou por telefone Rabah al Halabi, um palestino de 60 anos.

O conflito em Gaza começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque violento do Hamas no sul de Israel. - "Esperamos a morte" - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) suspendeu nesta quarta-feira suas operações na Cidade de Gaza e transferiu os funcionários para o sul do território.

"Hoje, na Cidade de Gaza, estão matando civis, estão sendo deslocados à força e obrigados a suportar condições terríveis", alertou a organização com sede em Genebra. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, divulgou nesta quarta-feira uma advertência "final" aos habitantes para que abandonem a Cidade de Gaza o mais rápido possível. "Aqueles que permanecerem (...) serão considerados terroristas e colaboradores do terrorismo", destacou em um comunicado.