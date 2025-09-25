Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os recados da América Latina na 80ª Assembleia Geral da ONU

Os recados da América Latina na 80ª Assembleia Geral da ONU

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quais mensagens explícitas e implícitas deixaram os líderes latino-americanos nas Nações Unidas, em um momento de fortes tensões regionais e globais?A 80ª Assembleia Geral da ONU ocorreu em meio a tensões diplomáticas e militares entre os Estados Unidos e a Venezuela, a uma crise diplomática entre os governos brasileiro e americano, bem como as guerras na Faixa de Gaza e na Ucrânia, entre outros conflitos regionais e globais. E teve ainda a ausência, de alguns líderes, como por exemplo, do presidente do Equador, Daniel Noboa, que permaneceu em seu país em meio a protestos contra a eliminação do subsídio ao diesel. A América Latina aparece "como tem sido na última década: fragmentada, sem coordenação política e, portanto, enfraquecida nos fóruns internacionais", observou Elayne Whyte, ex-vice-ministra do Exterior e ex-embaixadora da Costa Rica nas Nações Unidas, à DW. A diplomata costarriquenha, porém, acredita que a maioria dos países latino-americanos concorda com a defesa dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas: a igualdade jurídica dos Estados, o respeito à independência política e à integridade territorial dos Estados, a proibição do uso e da ameaça da força e a não interferência nos assuntos internos de cada país. Trump e sua "excelente química" com Lula Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu o multilateralismo e o combate às mudanças climáticas e criticou duramente a política externa do presidente americano, Donald Trump, ainda que evitando mencioná-lo nominalmente, observou o cientista político alemão e especialista em América Latina, Peter Birle, diretor científico do Instituto Ibero-Americano de Berlim (IAI). "Só gosto de fazer negócios com pessoas de quem gosto", disse Trump em relação a Lula durante seu discurso antes de anunciar uma reunião com o brasileiro na próxima semana, o que já foi confirmado pelo Palácio do Planalto. "Tivemos uma excelente química", acrescentou o americano ao se referir a uma conversa informal com Lula nos corredores da ONU. Para Birle, foi uma declaração "ridícula", considerando as "posições diametralmente opostas" dos dois líderes. Isso explicaria por que o tema viralizou e virou meme no Brasil. "Não sei se Trump está aos poucos entendendo que o Brasil não é o Panamá, no sentido de que sua chantagem não vai funcionar", comparou amargamente o cientista político alemão. Ele se refere principalmente à imposição de tarifas com o objetivo de interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspiração golpista. "Nossa soberania e democracia são inegociáveis", insistiu Lula perante a ONU. Para Birle, "Trump quer, de alguma forma, conter a China na América Latina. E isso, claro, sem se aproximar do Brasil, não vai funcionar". "Rigor e clareza" em relação à Venezuela Lula também condenou perante a ONU os ataques dos EUA a barcos que transportavam civis no Caribe, chamando-os de "execuções extrajudiciais". Ele criticou o uso de "força letal" fora de conflitos armados, defendendo a integridade territorial da Venezuela. Para Elayne Whyte, ele o fez com "rigor e clareza", aderindo aos princípios fundamentais das relações internacionais. A diplomata, no entanto, lamentou que essa mesma clareza tenha faltado para defender um processo eleitoral mais transparente na Venezuela no ano passado. Ela reiterou que o respeito aos direitos humanos é uma preocupação legítima da comunidade internacional, que autoriza a condução de investigações e a emissão de pareceres. "O Brasil poderia ter desempenhado um papel muito mais proeminente na definição de uma história diferente para o destino da Venezuela em 2024, em vez de dar tempo ao regime para consolidar o que hoje conhecemos como fraude eleitoral", analisou Whyte, atualmente professora da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.. Estilos diplomáticos diferentes O presidente colombiano, Gustavo Petro, também criticou Trump adotando um estilo "mais conflituoso", "mais ácido" e "menos institucional", concordaram os especialistas. Ele denunciou a política antidrogas dos EUA, mencionou a necessidade de uma ação global contra a crise climática e condenou – assim como fez Lula repetidamente – o que chamou de "genocídio" na Faixa de Gaza. Petro pediu a "união de exércitos e armas" para "libertar a Palestina", com a formação de um "Exército de Salvação Mundial eleito pelas Nações Unidas e sem veto". Para Birle, um proposta "bastante populista e irrealista, pelo menos neste momento". Em um estilo mais conciliador, o presidente chileno, Gabriel Boric, assim como seus colegas brasileiro e colombiano, fez suas críticas às políticas de Trump, também evitando mencioná-lo, mas chamando a negação do presidente americano sobre as mudanças climáticas perante a ONU de uma "mentira" que "devemos combater". "Hoje, o mundo precisa de vozes fortes e claras que defendam o compromisso com a democracia, sempre, sem nuances, sem desculpas", disse Boric, incluindo em suas críticas, como de costume, o autoritarismo de esquerda na região, observou Birle. "Amigos" de Trump na América Latina O diretor do Instituto Ibero-Americano em Berlim destacou que, do outro lado da moeda, com "alinhamento incondicional com os Estados Unidos", aparecem os "amigos de Trump" na região: o presidente da Argentina, Javier Milei, e o de El Salvador, Nayib Bukele. Milei, também alinhado a Israel e com um estilo igualmente confrontacional, "criticou as Nações Unidas ainda mais duramente do que o próprio Trump", avaliou Birle. Enquanto isso, o Tesouro dos EUA anunciou uma linha de financiamento temporária (linha de swap) com o Banco Central Argentino de 20 bilhões de dólares (R$ 106,5 bilhões). Uma latino-americana como secretária-geral da ONU? Nesse contexto, os chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) emitiram uma declaração conjunta apoiando que o sucessor do atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres, seja da região, em conformidade com o princípio do "equilíbrio geográfico equitativo" e do "fortalecimento da diversidade". O mesmo recado foi dado pela presidente peruana Dina Boluarte e seu homólogo chileno Boric, que apresentaram oficialmente a candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet para secretária-geral da ONU. "Este é o momento para a América Latina e o Caribe. Somos uma região sem guerras, com uma rica tradição diplomática, uma forjadora de consensos e um compromisso inabalável com a Carta das Nações Unidas desde a sua fundação", afirmou. O nome de Bachelet vem sendo ventilado nos últimos meses como uma possível candidata, juntamente com a ex-vice-presidente costarriquenha Rebeca Grynspan – mais favorecida pelos Estados Unidos – e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Desde a sua fundação, em 1945, a ONU jamais teve uma mulher à frente, algo que Boric também enfatizou. Além disso, apenas um latino-americano ocupou a secretaria-geral da entidade: o peruano Javier Pérez de Cuéllar, de 1982 a 1991. Em resposta a essas e outras críticas à ONU, a diplomata e acadêmica costarriquenha Elayne Whyte ressaltou que "as Nações Unidas não são uma entidade independente, mas apenas uma estrutura para a ação coletiva dos Estados. Portanto, o que as Nações Unidas são ou deixam de ser, simplesmente, é um reflexo daquilo com que os Estados concordaram". Autor: Rosa Muñoz Lima

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar