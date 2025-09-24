Milei elogia Trump na ONU por tomar 'decisões difíceis' para evitar 'catástrofe'

O presidente da Argentina, Javier Milei, elogiou nesta quarta-feira (24) ante a ONU o seu par dos Estados Unidos, Donald Trump, ao destacar que tomou "decisões difíceis" para evitar uma "catástrofe global".

"Neste momento histórico", Trump "entende que deve fazer o necessário, embora muitos não gostem, antes que seja muito tarde", disse Milei ante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.