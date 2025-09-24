Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milei elogia Trump na ONU por tomar 'decisões difíceis' para evitar 'catástrofe'

Autor AFP
O presidente da Argentina, Javier Milei, elogiou nesta quarta-feira (24) ante a ONU o seu par dos Estados Unidos, Donald Trump, ao destacar que tomou "decisões difíceis" para evitar uma "catástrofe global". 

"Neste momento histórico", Trump "entende que deve fazer o necessário, embora muitos não gostem, antes que seja muito tarde", disse Milei ante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. 

O mandatário argentino, que acaba de receber um auxílio financeiro do governo de Trump, destacou as políticas de seu aliado americano contra a imigração ilegal e a "reestruturação, sem precedentes, dos termos do comércio internacional". 

