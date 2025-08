Colisão entre paraquedistas causa óbito em São Paulo

Paraquedista Thomas Storino Britis, de 44 anos, veio a óbito após colisão com outro atleta durante salto livre em Boituva, São Paulo

O paraquedista Thomas Storino Britis, 44, morreu na manhã de sábado, 2, após um acidente durante queda livre no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva , localizado na Estrada Municipal Natale Modolo, no bairro Retiro, em São Paulo.

A perícia acionada ao local requisitou exames ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como lesão corporal e morte suspeita na Delegacia de Polícia de Boituva. Na cena do acidente, dois paraquedas e um capacete foram apreendidos. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O acidente se deu após o joelho do atleta atingir a cabeça de Thomas , levado ao Hospital São Luis, onde recebeu a confirmação de morte. Já o outro paraquedista foi transferido para São Paulo. Porém, até o momento, não há informações sobre qual hospital ele foi atendido.

Segundo representante técnico do local, os dois foram socorridos por bombeiros civis que atuavam na ocorrência, mas Thomas não resistiu aos ferimentos.

"Neste momento difícil, nossos pensamentos estão para o nosso atleta, seus familiares e toda a comunidade paraquedista. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos em nossa atividade esportiva", afirmou a instituição.

Para auxiliar nos procedimentos necessários na elaboração do ocorrido, a CBPq designou um perito técnico.

Segundo a Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq), que lamentou o acidente, a colisão ocorreu durante a separação de um salto do tipo "Desloc" - técnica de voo livre na qual o paraquedista utiliza o corpo para gerar sustentação e deslocamento horizontal, além da queda vertical.

Prefeitura de Boituva lamente acidente: "Condições do salto, equipamentos e fatores estão sob investigação"

A prefeitura de Boituva se pronunciou sobre o caso. Nota diz que, no momento do pouso, os paraquedas estavam abertos e, só após a colisão, Thomas pousou distante da área e sem comando do equipamento.

"Todas as medidas de segurança exigidas pelas normas nacionais e internacionais para a prática do paraquedismo vêm sendo rigorosamente seguidas e análises detalhadas das condições do salto, dos equipamentos e fatores meteorológicos também estão sob investigação".

Conforme informações da CNN Brasil, Thomas era CEO e sócio proprietário da Voluy Telecom, uma empresa de telecomunicações de Pouso Alegre. Nas redes sociais, a empresa divulgou uma nota de pesar.