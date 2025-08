Em trio elétrico esvaziado, bolsonaristas pedem anistia e criticam Lula e Moraes na Paulista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram os principais alvos do ato realizado neste domingo, na Avenida Paulista, por apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Sem a presença do ex-presidente, impedido de deixar sua residência aos finais de semana por determinação do STF, o pastor Silas Malafaia acabou sendo o principal orador do ato realizado num dos principais cartões postais da capital paulista. O pastor voltou a chamar Moraes de "criminoso", cobrou o arquivamento das ações em curso contra bolsonaristas e pediu "um minuto de silêncio" para rezar e pedir a Deus para quebrar "a dureza, ambição e vaidade" dos parlamentares e ministros do STF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em ato pela anistia realizado em Copacabana, em março, Malafaia já havia chamado Moraes de "criminoso". Para o líder evangélico, o ministro da Suprema Corte comete crimes porque "rasga a Constituição" em suas decisões e na maneira como conduz as ações que estão sob sua relatoria no STF. Neste domingo, Malafaia defendeu que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não é "traidor da pátria". Eduardo articulou com autoridades norte-americanas sanções contra o Brasil que já começaram a ser colocadas em prática contra Alexandre de Moraes, ministros do STF e Lula. Na tentativa de minimizar as ações do deputado, o pastor acusou Lula, a ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), outros políticos de esquerda e movimentos sociais de denunciarem o Brasil em Cortes internacionais, no contexto da prisão do petista no âmbito da Operação Lava Jato.

O mesmo argumento foi reproduzido por outros bolsonaristas, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). "Lula é o verdadeiro traidor da pátria", gritou o pastor. Malafaia também apontou as ausências dos governadores presidenciáveis: o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que alegaram motivos diversos para não comparecerem.

Do trio elétrico da manifestação, deputados estaduais, federais e vereadores fizeram discursos com pautas distintas, pedido anistia a Bolsonaro, atacando Lula, Moraes e citando os condenados do 8 de Janeiro. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve presente e acenou ao público, mas não discursou. O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), pediu a anistia de Bolsonaro, mirando nas eleições de 2026. "Somente com Bolsonaro na urna em 2026 esse País terá paz. Se não permitirem que o maior líder, o líder das pesquisas eleitores, o Brasil terá guerra nas ruas, lamentavelmente", disse.

Bolsonaro segue inelegível por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030. Sóstenes ainda mandou recado aos políticos da base do presidente Lula, afirmando que a hora para "pularem do barco furado do descondenado" é agora, e não às vésperas do pleito do próximo ano. O líder ainda atacou as pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) que mostraram queda de público nas manifestações bolsonaristas. O parlamentar afirmou que a Universidade "não sabe contar os brasileiros", afirmando que a manifestação deste domingo é a maior até agora.