Hugo Calderano pega alemão Benedikt Duda na final em Foz do Iguaçu

O mesatenista Hugo Calderano disputa neste domingo (3), a partir das 18h, a decisão do WTT Star Contender Foz do Iguaçu contra o alemão Benedikt Duda (12º). O torneio é a etapa brasileira do circuito mundial de tênis de mesa. O brasileiro levou a melhor no único confronto entre eles em eventos internacionais: 3 sets a 0 na segunda rodada do WTT Star Contender Doha 2022.