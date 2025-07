Terremoto na Russía gera alerta de tsunami aos países do Oceano Pacífico; veja imagens

Um dos mais fortes já registrados, tsunami desencadeou ondas de quatro metros e alertas de evacuação dos Estados Unidos à Colômbia. / Crédito: Reprodução / AFP / HANDOUT

O terremoto de magnitude 8,8 na costa da península de Kamchatka, na Rússia, segue gerando transtornos à população. A agência meteorológica do Japão mantém os alertas para tsunami no norte do País, embora tenha reduzido os avisos para grande parte do arquipélago. Os fatores que levam a um desastre climático; ENTENDA



Segundo a AFP, o terremoto na costa do Extremo Oriente da Rússia trata-se de um dos mais fortes já registrados, desde 5 de novembro de 1952. O abalo sísmico desencadeou tsunamis com ondas de quatro metros e alertas de evacuação dos Estados Unidos à Colômbia. De acordo com a Agência, as autoridades russas relataram feridos leves, sem ocorrência de óbitos. Cerca de dois milhões de pessoas foram evacuadas no Extremo Oriente russo e ao norte do Japão. Terremoto na Rússia Crédito: Foto por HANDOUT / Russian Emergencies Ministry / AFP Terremoto de magnitude 8,8 provoca mobilização em nações latino-americanas, asiáticas e no Havaí. Crédito: Reprodução / AFP / HANDOUT Terremoto foi registrado no mar, a cerca de 100 km da Península de Kamtchatka. Regiões costeiras da Rússia, Japão, Canadá e Estados Unidos estão sob alerta Crédito: NOAA / AFP

Quando o terremoto aconteceu? O tremor iniciou-se na manhã desta quarta-feira, na costa de Petropavlovsk (ou às 20h24min dessa terça-feira, 29, no horário de Brasília), na Península de Kamchatka, na Rússia, a uma profundidade de 19 quilômetros, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky registrou danos em imóveis e cortes no fornecimento de energia e nos serviços de celular. A Agência Estado divulgou que o governo do Japão informou que ondas de 40 centímetros foram registradas em Hokkaido. As Ilhas Curilas, na Rússia, também fora atingidas pelo tsunami. Os alertas foram emitidos também no Alasca, no Havaí, na Nova Zelândia e na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá.