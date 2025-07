Terremoto de 8,8 no extremo oeste da Rússia provoca tsunami no Pacífico

A cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky registrou danos em imóveis e cortes no fornecimento de energia e nos serviços de celular, mas ninguém ficou ferido gravemente, segundo as autoridades locais.

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo oeste da Rússia na manhã desta quarta-feira, 30, pelo horário local e provocou um tsunami no norte do Oceano Pacífico. O epicentro do tremor foi na Península de Kamchatka.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governo do Japão informou que ondas de 40 centímetros foram registradas em Hokkaido, no norte do país. As Ilhas Curilas, na Rússia, também fora atingidas pelo tsunami. Alertas foram emitidos também no Alasca, no Havaí, na Nova Zelândia e na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá.

O terremoto é o maior registrado no mundo desde 2011, quando um tremor de magnitude 9.0 atingiu o nordeste do Japão e provocou um tsunami e um desastre nuclear.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.