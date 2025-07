Prazo de inscrições do Enamed termina nesta quarta-feira

A inscrição deve ser feita, exclusivamente, pelo Sistema Enamed , do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social para pessoas trans.

O Enamed substitui o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para avaliar os cursos de medicina e, a partir de 2025, será aplicado anualmente.

A iniciativa do Ministério da (MEC) é conduzida pelo Inep, em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e tem o objetivo de melhorar a formação médica no Brasil.

Quem fará o exame

O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes de medicina no Brasil, sendo requisito para a colação de grau. O estudante deve estar habilitado como formando da graduação em medicina e inscrito no Enade 2025, pelo coordenador do curso na instituição de ensino onde estuda.