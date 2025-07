Brasil goleia Uruguai (5-1) e vai enfrentar Colômbia na final da Copa América feminina

Um lateral resultou em um passe de Marta, que teve sua melhor atuação até aqui no torneio, com uma assistência e um gol, permitindo que Amanda cabeceasse para a rede da goleira Agustina Miranda, que quase não se mexeu.

Após um início forte para as uruguaias, o Brasil assumiu o controle da partida no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na zona norte da capital equatoriana, vencendo sem dificuldades após descobrir uma fragilidade no lado direito.

Com um chute no canto esquerdo de Miranda, Marta marcou seu primeiro gol nesta Copa América.

As uruguaias conseguiram diminuir no início do segundo tempo (51') com um gol contra de Isa Haas, que falhou ao afastar um escanteio cobrado por Stephanie Lacoste.

Com o esquema 3-4-1-2, a seleção brasileira dominou a posse de bola e impôs seu jogo, que permitiu que liderasse o Grupo B à frente de sua adversária da final, a Colômbia de Linda Caicedo.

A equipe pressionou de forma inteligente e abriu 4 a 1 aos 65 minutos, graças a uma cobrança de falta espetacular de Amanda Gutierrez, que marcou duas vezes e ficou a um gol de igualar a artilheira do torneio, a jovem paraguaia Claudia Martínez (6 gols).