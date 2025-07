Surto de sarampo avança nas Américas e gera alerta para 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O número de diagnósticos é 29 vezes maior do que os 244 registrados no mesmo período em 2024. Entre os mais afetados estão crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 10 e 19 anos. Com nove países com casos registrados, a América do Norte lidera o ranking.

O Canadá figura em primeiro lugar, com 3.170 casos e uma morte, seguido pelo México, que somou 2.597 casos e nove mortes, enquanto os Estados Unidos confirmaram 1.227 casos e três mortes.

No hemisfério sul, o Brasil conta com cinco casos até o momento, enquanto países vizinhos como Bolívia, Argentina e Peru somaram 60, 34 e 4 casos, respectivamente.

Completando a lista, Belize registrou 34 casos e a Costa Rica, um.