Entenda o que é a "dose zero" contra o sarampo, anunciada para bebês

“A indicação da dose zero visa proteger os bebês durante o segundo semestre de vida, período em que o sistema imunológico está imaturo e a forma clínica do sarampo tende a ser mais grave”, explica o infectologista pediátrico Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

“A dose zero é uma resposta emergencial em contextos de alto risco. Os pais devem vacinar seus filhos com essa dose e seguir o calendário de vacinação normalmente, aos 12 e aos 15 meses”, ressalta o infectologista pediátrico Alfredo Gilio, coordenador da Clínica de Imunizações do Hospital Israelita Albert Einstein.

Em nota enviada à Agência Einstein, o Ministério informa: “A dose zero é uma estratégia de prevenção padrão, que o Ministério da Saúde preconiza sempre que há risco elevado de reintrodução do vírus do sarampo no País, como ocorre no momento com o aumento de casos da doença nas Américas. Seu propósito é oferecer uma proteção precoce, sendo aplicada tanto para intensificar a vacinação em locais vulneráveis quanto para bloquear a transmissão a partir de contatos com casos suspeitos.”



Dose zero contra o sarampo: quais são as regiões contempladas?



Atualmente, a dose zero está sendo recomendada para os estados de Roraima e Amapá, além das regiões metropolitanas de Belém, São Paulo e Campinas (SP). Também vale para municípios de fronteira e com alta circulação de pessoas na região Sul.



A seleção dessas áreas leva em conta tanto a proximidade com países afetados quanto o potencial de entrada e disseminação do vírus. Isso porque as viagens internacionais continuam sendo uma das principais vias para a reintrodução de doenças que estavam erradicadas ou sob controle em determinados países.