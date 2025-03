Contra o sarampo, Rio terá vacinação na Central do Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio leva a vacinação contra o sarampo para o terminal de trens da Central do Brasil, nesta terça-feira (25), a partir das 7h45. A ação faz parte da mobilização contra a doença, que voltou a ter casos confirmados no estado do Rio de Janeiro neste ano . A vacinação ocorrerá das 8 às 16h, na terça-feira e na quinta-feira.

Os imunizantes também estão disponíveis para crianças e adultos em todas as 239 unidades de Atenção Primária do município, como clínicas da família e centros municipais de saúde.

Caso não tenham sido vacinadas na infância, estão contemplados na vacinação de rotina do PNI as pessoas até 29 anos, com duas doses, em intervalo mínimo de 30 dias; e as pessoas entre 30 e 59 anos, com uma dose.

De acordo com o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, “em 2025, até o momento, o município do Rio não registrou nenhum caso da doença, mas há casos recentes em cidades vizinhas”, alertou.

Sintomas

O sarampo é uma doença febril aguda, altamente transmissível, que pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Sua transmissão ocorre diretamente por contato direto pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar.