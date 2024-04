Ceará faz monitoramento de possíveis casos de sarampo para evitar subnotificação

Ceará aumenta cobertura vacinal contra sarampo, mas ainda não atinge meta de 95% Crédito: Samuel Setubal

Os sintomas mais comuns são febre e manchas avermelhadas, assim como tosse, coriza e conjuntivite. “A gente precisa se certificar de que não há subnotificação de casos no Ceará”, afirma. Para confirmar um caso de sarampo, é preciso realizar um teste sorológico. O sangue do paciente com suspeita da doença é colhido e enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen). As últimas três notificações de sarampo no Ceará foram confirmadas em 2021. Em 2023, o Ceará notificou 32 casos suspeitos e permanece sem confirmação de casos de sarampo. No ano de 2024, foram notificados dois casos suspeitos, descartados por exames laboratoriais, conforme a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).