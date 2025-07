EUA: pai pula em alto-mar para salvar filha que caiu do 4º andar de navio da Disney; veja vídeo

A criança tirava fotos perto de grade no momento da queda, que aconteceu no domingo, 29 Segundo testemunhas, o resgate durou cerca de 20 minutos

Uma criança que caiu do 4º andar de navio da Disney foi resgatada pelo próprio pai por volta das 11 horas do domingo, 29, nos Estados Unidos. De acordo com testemunhas, o incidente aconteceu quando ela tirava fotos perto de uma grade no último dia da viagem. As informações são da Agência Estado.

