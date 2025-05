O que é a Doutrina Social da Igreja Católica que pode ter inspirado a escolha do nome de Leão 14

Francesco Sforza/Reuters A Doutrina Social da Igreja é um conjunto de ideias que promove a leitura do Evangelho à luz das questões concretas que afligem a sociedade Desde que o cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido pelo Colégio de Cardeais, começou uma corrida para decifrar seus sinais, da escolha do traje ao nome, a fim de prever qual será a tendência do seu pontificado. No sábado (10/5), o papa Leão 14 facilitou e muito a vida dos especialistas em religião ao explicar os motivos da escolha do nome. Ele afirmou ter sido por causa de Leão 13 (1878-1903), e citou os dois grandes pilares da igreja chamada progressista, a encíclica Rerum Novarum (1891), o Concílio Vaticano II (1962-1965), reunião de bispos do mundo todo que modernizou a Igreja Católica, e, textualmente, a própria Doutrina Social da Igreja.

"O nome dele é o programa [de governo] dele", resumiu o cardeal Ladislav Nemet, arcebispo de Belgrado, em entrevista à HRT, a Rádio e Televisão Croata. Para não deixar dúvidas, Leão 14 fez um discurso contundente durante encontro com cardeais, no qual deixou claro seu alinhamento com o pontificado de seu antecessor Francisco. "Gostaria que juntos, hoje, renovássemos nossa plena adesão, neste caminho, à via que há décadas a Igreja universal tem trilhado na esteira do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco recordou e atualizou magistralmente seus conteúdos na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (2013), da qual quero destacar alguns pontos fundamentais: o retorno ao primado de Cristo no anúncio; a conversão missionária de toda a comunidade cristã; o crescimento na colegialidade e na sinodalidade; o cuidado amoroso pelos últimos e pelos descartados; o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo em suas diversas componentes e realidades." E sobre a escolha do nome Leão 14: "...O Papa Leão 13, de fato, com a histórica encíclica Rerum Novarum, enfrentou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial; e hoje a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma nova revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho".

Revolução Industrial A leitura imediata foi feita por ele mesmo. Leão 14 acredita que estejamos enfrentando uma nova Revolução Industrial, do mesmo modo que Leão 13 enfrentou a primeira, no fim do século 19, inaugurando a Doutrina Social da Igreja com sua carta papal Rerum Novarum. "Queria apenas sublinhar como foi bonita a decisão na escolha do nome Leão, que traz consigo a vitalidade e a coragem" afirma o especialista em sociologia da religião Faustino Teixeira. "Faz aquecer em nossa memória o singular empenho de Leão 13 em sua ousada experiência de abertura da Igreja para as coisas novas, para os novos tempos, para a causa dos trabalhadores. Com sua precisa decisão, o papa Prevost sinaliza para todos nós que o caminho verdadeiro da Igreja se faz com abertura, diálogo e compaixão.

A Doutrina Social da Igreja é um conjunto de ideias que promove a leitura do Evangelho à luz das questões concretas que afligem a sociedade – pobreza e desigualdade, principalmente. Os adeptos dessa doutrina buscam a justiça, a dignidade humana e o bem comum. "Papa Francisco é, até o momento, o melhor exemplo de seguidor desse pensamento, o mais progressista", afirma o teólogo e escritor Frei Betto. O argentino Bergoglio declarou sua opção preferencial pelos pobres, defendeu imigrantes e indígenas, promoveu o diálogo inter-religioso, criticou o armamentismo e a guerra e organizou grandes eventos para debater o meio ambiente, entre outros gestos.

Doutrina Social é pensar os problemas que afligem a sociedade. Parece óbvio, mas até o século passado a igreja encarou a pobreza com uma visão determinista, como uma condição estabelecida por Deus. Uma ideia do tipo "essa pessoa é pobre porque Deus quis assim e a vida eterna a compensará." A preocupação era com as recompensas no paraíso, sem olhar para as mazelas da vida cotidiana. Rerum Novarum Foi Leão 13 quem lançou a faísca da doutrina social com sua encíclica Rerum Novarum, que significa Coisas Novas, em 1891. Foi ele, também, quem reposicionou a Igreja Católica em relação à ascensão das democracias modernas e à separação entre Igreja e Estado, passando da rejeição absoluta de seu antecessor Pio 9º (1846-1878) para uma abertura cautelosa que acabaria levando primeiro aos Pactos de Latrão (1929).