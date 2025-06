Mais de 16 bilhões de senhas teriam sido expostas em 'maior vazamento de dados da história'

Um vazamento massivo de dados teria exposto mais de 16 bilhões de credenciais de login [informações para entrar em contas de sites] na internet. O número, que pode estar superdimensionado, equivaleria a vazamentos de dados de duas contas por pessoa no mundo.

Ainda não foi divulgada a origem exata dos vazamentos, nem os responsáveis pela exposição. Conforme a equipe do Cybernews, o caso já é analisado desde o início de 2025.

Eles explicam que os dados foram reunidos de diversas fontes, como infostealers (programas maliciosos que roubam dados do computador das vítimas) e ataques de credential stuffing (quando senhas roubadas são testadas em diferentes sites para tentar invadir contas).

Os arquivos encontrados estão divididos em 30 bancos de dados diferentes, com tamanhos que variam de dezenas de milhões até mais de 3,5 bilhões de registros em um único conjunto. A estimativa é que muitos dados se repitam entre os arquivos, por isso não é possível saber exatamente quantas pessoas ou contas foram afetadas.

Entre os conjuntos analisados, um deles, com mais de 3,65 bilhões de registros, estaria possivelmente ligado a usuários que falam português, o que levanta suspeitas de que o Brasil pode estar entre os países mais afetados. Outro banco, com 455 milhões de registros, teria ligação com a Rússia.