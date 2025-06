UBS confirma vazamento de dados após ataque cibernético a empresa terceirizada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Um ataque cibernético a um fornecedor externo resultou no roubo de informações sobre o UBS e várias outras empresas. Nenhum dado de cliente foi afetado", afirmou o banco. "Assim que o UBS tomou conhecimento do incidente, tomou medidas rápidas e decisivas para evitar qualquer impacto em suas operações."

Dados sobre funcionários do UBS, incluindo do presidente executivo Sergio Ermotti, ficaram comprometidos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A gestora de patrimônio Pictet afirmou que as informações obtidas por meio do ataque cibernético aos sistemas da Chain IQ se limitavam a informações de faturas de anos recentes com determinados fornecedores, como provedores de tecnologia ou consultores externos. A Pictet possui protocolos e acordos em vigor para impedir o acesso não autorizado, afirmou.

A Implenia informou que foi informada pela Chain IQ sobre uma violação em seus sistemas e tomou medidas imediatas. A Implenia suspendeu temporariamente a troca de dados com a Chain IQ como precaução e tomará medidas adicionais se necessário.