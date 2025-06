Israel x Irã: Veja imagens dos novos ataques israelenses contra o território iraniano

Edifício danificado após ser atingido por ataque de Israel em Teerã / Crédito: ATTA KENARE / AFP

O conflito entre Israel e Irã entrou neste fim de semana com escalada das tensões. Iniciada a partir de um ataque militar em larga escala de Israel ao território iraniano, o qual Tel Aviv classificou como "preventivo", e com uma resposta do regime iraniano a partir do lançamento de mísseis contra os israelenses, a tensão entre os dois países não dá sinais de que deve diminuir em algum momento próximo. As Forças de Defesa de Israel informaram ter efetuado ofensiva contra 150 alvos no Irã durante a noite, alegando que os ataques israelenses prejudicaram o programa nuclear iraniano.