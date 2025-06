Guerra Irã x Israel: entenda o que está acontecendo agora

Ofensiva começou na quinta, 12, com bombardeios israelenses contra alvos nucleares no Irã. Teerã respondeu com mísseis contra Tel Aviv

A justificativa apresentada pelo governo israelense foi a necessidade de impedir o avanço do programa nuclear do Irã, considerado uma ameaça iminente à sua segurança.

Os ataques das Forças de Defesa de Israel atingiram dezenas de locais estratégicos no Irã, incluindo instalações nucleares e militares. Entre os principais alvos , está a usina de Natanz, considerada o centro do programa de enriquecimento de urânio iraniano.

A embaixada israelense no Brasil classificou o Irã como “principal patrocinador do terrorismo global” e acusou o regime de buscar a destruição de Israel por meio de um programa secreto de armas nucleares.

Um aeroporto militar em Tabriz, no noroeste do país, também foi atingido. Além disso, o serviço secreto israelense, o Mossad, teria realizado ações com drones para enfraquecer as defesas aéreas do Irã antes do bombardeio.

Guerra entre Irã e Israel: mortes de líderes iranianos elevaram a tensão

A TV estatal iraniana confirmou a morte de dois importantes nomes do alto escalão militar do país: Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Salami era uma figura influente, veterano da guerra Irã-Iraque e conhecido por declarações hostis a Israel. Bagheri, por sua vez, liderava estratégias militares e esteve diretamente envolvido no desenvolvimento do programa de mísseis iraniano.