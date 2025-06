Israel x Irã: Conflito deve escalar e pode "se estender por dias ou meses", diz especialista

Mísseis do Irã contra Israel / Crédito: ZAIN JAAFAR / AFP

A escalada dos combates entre Israel e Irã, registrada esta semana no Oriente Médio, pode ser o início de um conflito mais amplo e que pode, segundo análise de especialistas, se estender por dias ou até mesmo meses. Do lado iraniano, o comandante militar fala que as “portas do inferno vão se abrir”, após ofensiva israelense. Já Tel Aviv afirma que “Teerã vai queimar”, após contra-ataque iraniano. Em entrevista ao programa O POVO News, o professor Sidney Ferreira Leite, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo (USP) e analista de política internacional, destaca que as dimensões, tanto do ataque israelense como do contra-ataque iraniano, impressionam pela magnitude.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não esperava uma capacidade de reação do Irã, porque o Irã teve parte do seu arsenal destruído por Israel. Sinaliza que temos aí um conflito que deve se estender pelos próximos dias ou meses”, projeta. Leite destaca que os aliados do Irã estão fragilizados e que o momento apresenta um desafio para Teerã: “A Síria está muito mais sob influência da Turquia. A Arábia Saudita está interessada na queda do regime iraniano, porque disputa a hegemonia regional. O Hezbollah debilitado e o Hamas travam sua própria guerra. Outro aliado potencial do Irã é a Rússia, mas a Rússia também tem seu próprio conflito”. Para o especialista, o papel dos Estados Unidos no conflito que se desenha é fundamental. “Coloco como um dos protagonistas. O Irã de joelhos é um Irã que interessa aos EUA. Na própria negociação dos termos, um Irã debilitado interessa aos americanos porque a negociação parte de termos vantajosos para eles”, aponta.



Do ponto de vista estratégico, Leite aponta que Israel, com o apoio americano, atacou o Irã num “momento de grande fragilidade e isolamento” do país. “Isso foi levado em consideração para as ações que vimos nos últimos dias.” Israel x Irã: Brasil condena ataques

O governo brasileiro se manifestou, por meio de nota emitida pelo Ministério das Relações Internacionais, condenando os ataques de Israel ao Irã e afirmou que acompanha com preocupação os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. O Itamaraty pediu também o fim das agressões entre os países.

“O governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades”, diz o comunicado.