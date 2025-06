O objetivo maior de Israel por trás dos ataques ao Irã

Além do objetivo declarado de Israel de destruir o que ele chama de ameaça existencial da capacidade nuclear do Irã com seus ataques na sexta-feira, Benjamin Netanyahu tem um objetivo mais amplo - a mudança de regime em Teerã.

Os ataques mataram o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC), o chefe do estado-maior das forças armadas e muitos outros chefes de alto escalão da IRGC, e o ataque israelense ainda não terminou. O Irã retaliou durante a tarde, com a Guarda Revolucionária dizendo que realizou ataques contra "dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas".

Quem tem mais poder no Irã são as pessoas que controlam as forças armadas e a economia, e a maior parte desse poder está nas mãos dos linha-dura do IRGC e de alguns outros órgãos não eleitos.

Eles não precisam dar um golpe de Estado porque já estão no poder e podem levar o Irã a uma direção mais conflituosa.

EPA-EFE/Shutterstock Mísseis lançados do Irã vistos sobre Jerusalém

Outro resultado possível poderia ser o colapso do regime seguido pela queda do Irã no caos.