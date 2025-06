Uma pessoa sobreviveu à queda de avião na Índia, diz polícia

Bombeiros trabalham no local onde o voo 171 da Air India caiu em uma área residencial perto do aeroporto de Ahmedabad, em 12 de junho de 2025 / Crédito: SAM PANTHAKY / AFP

Um homem sobreviveu à queda de um avião com passageiros operada pela Air India e que caiu após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, 12. A informação é do comissário de polícia GS Malik.

A informação foi divulgada pela CNN News 18. O voo tinha como destino o Aeroporto Gatwick, em Londres. Estavam a bordo 242 pessoas. O único sobrevivente, até o que sabe no momento, foi encontrado no assento 11A e levado para um hospital de tratamento. Antes, as autoridades do local informaram que não havia sobreviventes. >> Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Das 242 pessoas na aeronave, 169 eram cidadãos indianos, 43 britânicos, sete portugueses e um canadense, conforme, ainda, a CNN. Eram 12 tripulantes.

Veja o momento em que o avião cai na Índia: O voo AI 171 da Air India, principal companhia aérea indiana, caiu em uma área residencial chamada Meghani Nagar cinco minutos após decolocar, às 13h38 no horário local. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da diretoria de aviação civil, Faiz Ahmed Kidwai, à Associated Press. Natarajan Chandrasekaran, presidente da companhia aérea, confirmou o acidente em comunicado. "Com profundo pesar, confirmo que o voo 171 da Air India, que seguia de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente trágico hoje", disse.