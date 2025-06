Avião com mais de 200 pessoas a bordo cai no oeste da Índia

Um avião de passageiros operado pela Air India, a principal companhia aérea indiana, caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, 12, de acordo com a mídia local. O voo tinha como destino o Aeroporto Gatwick, em Londres, 244 pessoas estavam a bordo

Imagens de canais de televisão locais mostraram fumaça saindo do local do acidente, perto do aeroporto em Ahmedabad, uma cidade com uma população de mais de 5 milhões.

O ministro da aviação civil da Índia, Kinjarapu Rammohan Naidu, disse que equipes de resgate foram mobilizadas para o local do acidente.

"Chocado e devastado ao saber do acidente aéreo em Ahmedabad", escreveu nas redes sociais. "Estamos em alerta máximo". (Com agências internacionais).