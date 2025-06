Os desastres aéreos mais mortais desde o ano 2000

O acidente desta quinta-feira (12) na Índia de um avião com 242 pessoas a bordo que caiu pouco depois de decolar pode se tornar um dos mais mortais do século XXI.

- Colisão de aviões militares -

Em 19 de fevereiro de 2003, um Ilyushin de fabricação russa e operado pela Guarda Revolucionária Iraniana caiu a 35 quilômetros de Kerman, no sudeste do Irã, matando 275 pessoas.

A aeronave havia desaparecido do radar uma hora após decolar. O piloto havia entrado em contato com a torre de controle do aeroporto de Kerman para alertar que desejava aterrissar no local devido ao mau tempo.