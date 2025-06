Boeing afirma estar ciente dos relatos sobre acidente na Índia e coletando mais informações

A Boeing afirmou, por meio de nota, estar ciente dos relatos sobre o acidente envolvendo um avião 787 Dreamliner da companhia na Índia. A fabricante disse ainda estar "coletando mais informações" sobre a queda da aeronave, que tinha 242 pessoas a bordo.

Segundo a imprensa internacional, o avião com destino ao Aeroporto Gatwick, em Londres, caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Este é o primeiro acidente de uma aeronave Boeing 787, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network.