Casais cearenses vivem encontro emocionante com o Papa Leão XIV em Roma

Eles embarcaram para Roma no último dia 1º de junho com o objetivo inicial de participar das celebrações do Ano Jubilar de 2025, também conhecido como “Ano Santo”.

Maria, devota das Santas Chagas, presenteou o papa com um envelope contendo um terço dedicado à devoção propagada no Brasil pelo padre Reginaldo Manzotti. Ao ouvir atentamente a explicação, o papa agradeceu com carinho. Veja o momento no vídeo abaixo:

“Até agora, o nosso coração está tomado por uma emoção muito grande. Estar com o papa é muito mais do que um privilégio. O que mais me tocou foi a combinação de simplicidade e misericórdia. Através dos gestos dele, me senti profundamente amado por Deus e pela Igreja”, diz Wuldson, emocionado.

Para Maria, a experiência também foi marcada por uma paz indescritível: “Eu estava um pouco nervosa, mas a sensação que ele transmite é de serenidade. Ele nos deixa à vontade. É uma bênção e uma honra muito grande estar ali.”

Veja as fotos com o papa

. Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Outro casal cearense na audiência foi o médico Mauro Martins e a pedagoga Letícia Braga, da Comunidade Católica Shalom. Recém-casados, os dois moram no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante e descrevem o encontro com o papa como um momento de graça e confirmação da fé.

“Saímos extasiados de lá! É uma sensação de muita paz, muita alegria. Não é uma alegria histérica, como a de um time de futebol vencendo, é uma alegria serena, de paz”, relata o casal.

Para eles, o ponto alto da experiência foi a conversa direta com o pontífice.

Ainda emocionado, Mauro conta: “Foi uma alegria muito grande para nós poder cumprimentá-lo. Na verdade, não foi só um cumprimento, foi realmente uma conversa — uma conversa de pai para filho. O Santo Padre tem um carinho muito especial com todos”.

Uma das atitudes que mais chamaram a atenção foi o tempo que o papa Leão XIV dedicava a cada casal. Enquanto o papa emérito Francisco, por questões de saúde, permanecia apenas alguns segundos com cada pessoa, Leão XIV chegava a passar cerca de um minuto com cada grupo. “Ele realmente gasta tempo conosco, sabe?”, destaca Mauro.

Um grupo de WhatsApp foi criado com todos os casais presentes para que compartilhassem registros do momento. Um dos vídeos enviados mostra que o papa permaneceu com o casal por cerca de 43 segundos. Veja abaixo:

Letícia convive com a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), uma condição hormonal comum entre mulheres em idade reprodutiva, que afeta a ovulação e, consequentemente, a fertilidade. Por essa razão, Mauro solicitou ao papa que desse uma bênção especial à esposa.

“Eu achava que ele faria uma bênção rápida, mas ele fechou os olhos e fez uma oração espontânea, pedindo saúde para o meu ventre. Foi incrível”, lembra Letícia, emocionada.