Presidente peruana convida papa Leão XIV a visitar seu país

A presidente do Peru, Dina Boluarte, informou, nesta terça-feira (20), que convidou o papa Leão XIV a visitar o país em uma das primeiras viagens de seu pontificado, e em particular a cidade de Chiclayo, onde ele foi bispo por oito anos após se tornar cidadão peruano.

O novo líder da Igreja católica, Robert Francis Prevost, de 69 anos, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas morou por mais de duas décadas no Peru, onde foi missionário e bispo de Chiclayo, no norte do país.