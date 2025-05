Chris Brown, acusado de agressão, é libertado sob fiança no Reino Unido

O músico de 36 anos, ex-namorado de Rihanna, pagará £5 milhões (R$37,36 milhões) como garantia de sua presença em futuros procedimentos judiciais. A quantia pode ser confiscada definitivamente se ele não comparecer, disse o juiz Tony Baumgartner do Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres.

O astro, com um histórico de denúncias de violência, é acusado de "lesão corporal grave dolosa" em uma suposta agressão ao produtor musical Abe Diaw na boate Tape, no exclusivo bairro de Mayfair.

Brown, conhecido pelos sucessos "Run It!" e "Kiss Kiss" e duas vezes vencedor do Grammy, foi preso na quinta-feira em um hotel em Manchester, norte da Inglaterra.

O artista poderá, portanto, iniciar sua turnê internacional, que começa no dia 8 de junho em Amsterdã (Países Baixos), e inclui shows no Reino Unido em junho e julho, antes de viajar para os Estados Unidos.

A próxima audiência do cantor está marcada para 20 de junho, junto com outro americano, Omololu Akinlolu, de 38 anos, acusado no sábado pelo mesmo caso.

Uma juíza decidiu na sexta-feira em Manchester que o suposto crime era "muito grave" e encaminhou o caso ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, inicialmente para uma audiência em 13 de junho. Ele permaneceria preso até então, o que comprometeria o início de sua turnê.

Na ocasião, a juíza rejeitou o pedido de fiança apresentado pelos advogados de Brown.