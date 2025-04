Acusado de roubar Kim Kardashian em Paris em 2016 diz que se arrepende de assalto

Uma das dez pessoas julgadas em Paris pelo roubo da estrela americana Kim Kardashian em 2016, que escreveu um livro sobre o assalto, afirmou nesta terça-feira (29) que se arrepende de ter participado do ato.

Yunice Abbas, de 71 anos, disse que ficou no saguão do hotel parisiense, vigiando, enquanto dois outros suspeitos invadiram o quarto da celebridade na noite de 2 de outubro de 2016, amarraram-na e amordaçaram-na, fugindo com US$ 10 milhões (R$ 32,6 milhões de reais na cotação da época) em joias.