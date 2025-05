Cantor Chris Brown é detido por suposta agressão em boate

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O cantor deverá comparecer às 10h de amanhã a um tribunal de Manchester, informou a Polícia Metropolitana. Ele é acusado de "lesões graves intencionais" vinculadas a "uma agressão que teria ocorrido em 19 de fevereiro de 2023".

Segundo o tabloide The Sun, Chris Brown foi acusado pelo produtor musical Abe Diaw de tê-lo agredido naquela noite, na boate Tape, na Hanover Square, praça situada no bairro nobre de Mayfair. O cantor teria lançado uma garrafa contra a cabeça do produtor e o teria golpeado enquanto ele ainda estava no chão.

Brown, que iniciou sua carreira nos anos 2000 e vendeu dezenas de milhões de discos no mundo, estava, então, em turnê no Reino Unido. Ele planeja iniciar no próximo mês uma nova turnê mundial, com cerca de 10 shows programados para junho e julho no Reino Unido.

- Antecedentes -