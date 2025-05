Conflito entre Índia e Paquistão envolve varias potências indiretamente; entenda

Manifestantes queimam uma faixa com a imagem da bandeira nacional da Índia / Crédito: SHAHID SAEED MIRZA / AFP

O ataque do país hindu ao Paquistão na última terça-feira, 6, reacendeu um conflito congelado entre os dois países que faziam parte do antigo império britânico. A Índia acusa o Paquistão de apoiar grupos terroristas que realizaram um ataque que vitimou 26 pessoas dentro do seu território na Caxemira, o que o lado paquistanês nega. Segundo o professor universitário e doutor em direito internacional Vladimir Feijó, um dos motivos que leva a Índia a acusar o Paquistão são resquícios de rivalidade entre os dois países, que teve origem na repartição do subcontinente após a independência em relação à Grã-Bretanha, em 1946.

“Quase todas as mortes são de pessoas associadas ao hinduísmo, e os perpetradores da violência associados ao islamismo, e a Índia alega que tem informações de inteligência que provariam o vínculo do Paquistão com entidades radicais muçulmanas para praticar terrorismo”, disse. A versão indiana dos fatos corrobora com os governos ocidentais, que têm provas da ligação do Paquistão com grupos terroristas. “Governos do ocidente têm tratado, têm provas que mandam para ONU que o serviço de inteligência paquistanês, o ISI, teria vínculos e até financiaria alguns grupos armados dentro da Índia”, afirma Feijó.

“São três grupos principais, mas dois desses foram fundados em território paquistanês, e os três têm ideologia islâmica, pretendendo adotar no território indiano da caxemira a Sharia”, explica o acadêmico. Um dos grupos é o Jaish-e-Mohammed, criado nos anos 2000 e que, segundo Feijó, tem o objetivo da anexação completa da Caximira pelo Paquistão. “O objetivo desse grupo é a anexação completa da Caxemira pelo Paquistão. Eles realizaram diversos ataques desde 2019. Para o acadêmico, é difícil saber se os dois países vão escalar a situação, mas “a possibilidade existe alerta”.

Os contornos geopolíticos Uma hipotético guerra entre as duas potências nucleares envolveria diplomaticamente muitos países. A Índia possui boas relações com Rússia e Estados Unidos, e é conhecida pelo seu pragmatismo estratégico e não alinhamento, sendo por vezes até mesmo comparada ao Brasil. Cliente de armamentos americanos e russos, a Índia possui acordos militares com os Estados Unidos, sendo o mais conhecido o QUAD, em que o país compartilha informações de segurança também com Austrália e Japão. Porém, o Estado Hindu exerce liderança em pautas do sul global, é integrante dos Brics, mas tem conflitos territoriais com a China. Nas últimas décadas, a Índia tem se consolidado como um polo para empresas que procuram alternativas a China, e um conflito no subcontinente poderia ter um potencial de impacto global em uma economia mundial já combalida devido ao tarifaço promovido pelo presidente estadunidense Donald Trump.