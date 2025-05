Cessar-fogo entre Índia e Paquistão resiste após acusações mútuas de violações

Bhuvan Bagga em Poonch com Arunabh Saikia

O cessar-fogo foi selado no sábado, após quatro dias de ataques e contra-ataques de ambos os lados, que deixaram ao menos 60 mortos e provocaram a fuga de milhares de habitantes. Foi o pior surto de violência desde o último conflito aberto entre a Índia e o Paquistão em 1999.

O cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão se mantém neste domingo (11), horas depois de as duas potências nucleares vizinhas se acusarem mutuamente de violar a trégua anunciada no dia anterior.

No entanto, o secretário das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, denunciou "repetidas violações" do cessar-fogo na manhã deste domingo e garantiu que suas forças armadas "estão dando uma resposta adequada e apropriada".

A escalada entre as duas potências nucleares levantou temores de uma guerra aberta.

O Paquistão declarou que "permanecia comprometido" com a trégua e que suas forças estavam tratando as violações indianas com "responsabilidade e moderação".

- "Paz frágil" -

Um clima confuso reinou nas áreas de fronteira da Caxemira administrada pela Índia neste domingo.