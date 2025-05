Trump afirma que aumentará comércio com Índia e Paquistão, apesar de cessar-fogo sob pressão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai "aumentar substancialmente" o comércio com a Índia e com o Paquistão, embora o tema "nem sequer tenha sido discutido", disse nas redes sociais. "Além disso, trabalharei com ambos para ver se, após mil anos, é possível chegar a uma solução para a questão da Caxemira", acrescentou.

A declaração ocorreu na madrugada deste domingo após um acordo de cessar-fogo anunciado ontem entre Índia e Paquistão, para uma trégua nos conflitos iniciados na quarta-feira. "Estou muito orgulhoso da liderança forte e inabalavelmente poderosa da Índia e do Paquistão por terem a força, sabedoria e coragem de saber e compreender plenamente que era hora de parar com a agressão atual, que poderia ter levado à morte e destruição de tantos, e de tanto", escreveu Trump.