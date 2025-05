Conflitos continuam na Caxemira mesmo após acordo de cessar-fogo entre Índia e Paquistão

Pessoas de ambos os lados da Linha de Controle, que divide o território, relataram intensas trocas de tiros entre as tropas indianas e paquistanesas. Os combates diminuíram na manhã deste domingo, 11.

Como parte do cessar-fogo, os vizinhos com armas nucleares concordaram em interromper imediatamente todos os disparos e ações militares por terra, ar e mar. No entanto, horas depois, ambos acusaram o outro de violar o acordo repetidamente.

Os dois países haviam concordado com a trégua no dia anterior, após negociações para conter o mais grave confronto militar entre eles em décadas, desencadeado por um massacre a tiros de turistas que a Índia atribui ao Paquistão - acusação negada por Islamabad.

"Ficamos felizes com o anúncio, mas, mais uma vez, a situação parece incerta", disse o morador Mohammad Zahid.

No Vale de Neelum, na Caxemira controlada pelo Paquistão, a cerca de três quilômetros da Linha de Controle, moradores relataram trocas de tiros e bombardeios pesados após o início do cessar-fogo.

"A maioria das pessoas correu enquanto os projéteis eram disparados", disse a estudante universitária Sosan Zehra, que voltou para casa no domingo. "Foi totalmente caótico."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o primeiro a divulgar o acordo em sua plataforma Truth Social. Autoridades indianas e paquistanesas confirmaram a notícia logo depois.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, presidiu uma reunião no domingo com os principais membros do governo e oficiais militares.

Ao contrário do Paquistão, a Índia não mencionou Trump nem os EUA desde o anúncio do acordo. Também não reconheceu envolvimento de ninguém além de seus contatos militares com os paquistaneses.