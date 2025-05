Papa Leão XIV: após 20 dias, selos são removidos do apartamento papal

A reabertura do apartamento papal marca o início simbólico do pontificado de Leão XIV, vinte dias após a morte de seu antecessor, Francisco

O gesto, realizado com a presença de Papa Leão XIV e de autoridades da Santa Sé, representa não apenas a retomada física do espaço reservado ao pontífice, mas também a transição definitiva para um novo capítulo na liderança católica mundial.

Vinte dias após a morte de Papa Francisco, o Vaticano viveu mais um ritual solene e carregado de simbolismo. Neste domingo, 11 de maio, os selos que lacravam as portas do apartamento papal foram oficialmente removidos , marcando a reabertura dos aposentos no Palácio Apostólico.

A cerimônia ocorreu logo após a oração do Regina Caeli, com a participação do Camerlengo, cardeal Kevin Farrell, e de outros membros do alto escalão do Vaticano, como o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e o arcebispo Edgar Peña Parra.

Trata-se de um ritual tradicional que ocorre apenas após o fim oficial de um pontificado, garantindo a segurança e a inviolabilidade dos aposentos até a posse do novo papa.

Papa Leão XIV: o significado dos selos papais



A prática de selar o apartamento papal acontece imediatamente após a morte de um papa, simbolizando o fim de seu pontificado e garantindo a integridade dos aposentos durante o período de sede vacante — o intervalo entre dois papados.