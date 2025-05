Com o fim do conclave, igreja volta a citar o nome do papa nas orações eucarísticas

No início da tarde desta quinta-feira, 8, o mundo conheceu o novo papa que regerá a igreja católica. Adotando o nome de Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost é o primeiro norte-americano e peruano a assumir o comando da igreja católica e foi recebido com aplausos e celebrações de quem estava na praça São Pedro e dos fiéis espalhados pelo mundo.

E com esta nova eleição, o nome do pontífice volta a ser citado na oração eucarística rezada nas missas. Em um post nas mídias sociais da Arquidiocese de Fortaleza, o padre Rafhael Maciel, mestre de cerimônias litúrgicas explicou como o nome do papa será dito nas celebrações eucarísticas.