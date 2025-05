Robert Prevost, o papa Leão XIV, teve atuação questionada em relação a denunciados por abusos

O novo sumo pontífice da Igreja Católica já foi acusado de acobertar casos de abuso sexual no período em que foi arcebispo

O padre foi removido em 2012, porém, conta-se que Robert não autorizou que ele continuasse no cargo mesmo sob as alegações.

Ao longo da trajetória servindo a Igreja Católica, o novo papa tem polêmicas sobre atuação no passado. Ele foi acusado de ter acobertado casos de abusos sexuais.

Por um lado, foi alegado que o líder religioso não teria investigado o caso e acobertado. Por outro, a Diocese disse que ele seguiu os trâmites previstos, além de afirmarem que ele recebeu e atendeu as vítimas, além de encorajá-las a levar as denúncias a autoridades policiais.

Outro caso de acobertamento que envolve o agora papa Leão XIV é referente ao período no Peru, mais especificamente na Diocese de Chiclayo. Dois padres foram acusados de terem abusado sexualmente de duas crianças. A polêmica surgiu em meados de 2020, quando Prevost era bispo.

Três anos depois, começaram a se espalhar informações de que a Diocese de Chiclayo teria pagado 150 mil dólares as três vítimas dos abusos para se manterem em silêncio.

O caso chegou a ser tema de tema de reportagem de televisão no Peru contendo entrevista com as três meninas que o acusam de omissão. O caso ainda é investigado.