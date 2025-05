Novo papa já foi escolhido? Veja últimas notícias do conclave ao vivo do Vaticano

Cardeal em frente à basílica de São Pedro / Crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP

Atualizada às 13h20min Os 133 cardeais isolados na Capela Sistina chegaram a um consenso no conclave para decidiro sucessor de papa Francisco. No início da tarde desta quinta-feira, 8 de maio, os sinos ao redor do mundo tocaram e a fumaça branca saiu pela chaminé: um novo sumo pontífice foi eleito.

A expectativa agora é pela revelação de quem foi o escolhido para liderar a Igreja Católica. LEIA TAMBÉM | Quais os 7 atributos desejados para o papa? Cardeais definem lista Conclave: os horários de votação e da fumaça Os cardeais iniciaram o dia com a previsão quatro rodadas de votação: duas pela manhã e duas à tarde. A dinâmica nesta quinta-feira contou com a primeira votação do dia por volta das 5h30min (horário de Brasília).

Como um papa não foi eleito, a fumaça não foi emitida. Uma nova rodada aconteceu às 7 horas, com sinalização de fumaça preta devido à falta de definição. A rotina segue no período da tarde. Às 12h30min, encerrou-se mais uma votação, com a fumaça liberada minutos depois informando a decisão.

A eleição de um papa ocorre em sessões fechadas, nas quais apenas cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto. Durante o processo, os participantes ficam isolados e sem comunicação com o mundo externo. Além disso, bloqueadores de sinal são instalados no lugar. Novo papa: cardeal Dominique Manberti se chamará Leão XIV O novo papa se chamará Leão XIV, como foi anunciado pelo cardeal Dominique Manberti na sacada. O eleito foi o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost, que será o novo líder da Igreja Católica.

Fumaça branca ou preta: como são feitas? As fumaças são geradas pela queima das cédulas eleitorais em um fogareiro especial na Capela Sistina. Para evitar dúvidas, conforme revelado pelo Vaticano em 2013, a composição química das fumaças é diferente: a fumaça preta é feita com perclorato de potássio, antraceno (derivado do alcatrão, eficaz para produzir fuligem) e enxofre. Já a fumaça branca é produzida com lactose, clorato de potássio e resina de pinho.