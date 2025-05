Fumaça preta na 2ª votação: papa ainda não foi escolhido

Fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, na Praça de São Pedro, Vaticano / Crédito: Tiziana FABI / AFP

Densa fumaça preta se elevou nesta quinta-feira, 8, da chaminé instalada no telhado da Capela Sistina, sinal de que os 133 cardeais reunidos no templo não conseguiram definir o novo papa. As milhares de pessoas reunidas ao meio-dia (7 horas em Brasília) na Praça de São Pedro receberam com aplausos e decepção a segunda fumaça preta do conclave, depois da primeira votação na quarta-feira. Os cardeais devem votar novamente à tarde para escolher o sucessor de Francisco.

Os participantes do conclave estão reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, desde a quarta-feira, 7, e ficarão em isolamento até que o novo papa seja escolhido. Sucessão na Igreja A morte do papa Francisco, aos 88 anos, deu início a uma série de rituais que culminarão na escolha de seu sucessor por meio do conclave, reunião dos cardeais eleitores no Vaticano. O funeral do jesuíta argentino aconteceu em 26 de abril, e o processo de sucessão foi liderado pelo camerlengo, cardeal Kevin Farrel, responsável por administrar a Santa Sé durante a vacância. LEIA TAMBÉM | "Papa Francisco marcou profundamente a história da Igreja", diz Arquidiocese de Fortaleza

Conclave: o que acontecerá quando o papa for eleito? Quando um nome atinge a maioria necessária, o cardeal decano pergunta ao eleito se aceita a responsabilidade. Ao responder positivamente, ele escolhe o nome pelo qual será conhecido, uma tradição que remonta ao século VI. Em seguida, ocorre a apresentação pública do novo pontífice com a famosa frase “Habemus Papam”, do balcão da Basílica de São Pedro. O nome escolhido costuma homenagear santos ou pontífices anteriores, revelando intenções simbólicas para o novo pontificado.

Como funciona o conclave? A eleição do papa acontece em sessões fechadas, chamadas de conclave, nas quais apenas cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto. Durante o processo, os participantes ficam isolados e sem comunicação com o mundo externo. Bloqueadores de sinal são instalados e, para manter a tradição, a comunicação visual sobre o andamento das votações é feita por meio da fumaça que sai da Capela Sistina: preta quando não há consenso, branca quando um novo papa é escolhido. LEIA MAIS | Papa Francisco com o Brasil: um laço de afeto e simpatia

Como é o processo da eleição do novo papa? O conclave se iniciou por volta de 12h30min desta quarta-feira, 7, com a entrada dos cardeais na Capela Sistina, os juramentos e a primeira votação. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Quem são os principais cotados para ser o novo papa? Um total de 133 cardeais com menos de 80 anos votaram na eleição do novo sumo pontífice. Há diplomatas, homens do campo, teólogos e mediadores. Segundo a AFP, dezesseis se destacam entre os "papabili", os papáveis.