Quais os 7 atributos desejados para o papa? Cardeais definem lista

As guerras estiveram entre os temas mais citados na Congregação Geral dos Cardeais que definiu os atributos do novo líder religioso; veja quais são

Os cardeais entraram em procissão na basílica para pedir ajuda divina na crucial eleição do futuro líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos e alguns atributos foram definidos para a escolha do novo papa.

O conclave para a eleição do sucessor do papa Francisco começa nesta quarta-feira, 7, na Capela Sistin. Incerto e sem favoritos claros, o processo deve exigir negociações e várias votações até que a fumaça branca anuncie o "Habemus papam".

Atributos para novo papa: pastor e mestre da humanidade

Entre as qualidades desejadas para o próximo papa, cardeais reunidos nas Congregações Gerais destacaram o perfil de um “pastor e mestre de humanidade”. A ideia remete à liderança espiritual próxima, acolhedora e conectada com as dores e esperanças do povo.

Atributos para novo papa: rosto samaritano

A imagem do “rosto de uma Igreja samaritana” reforça essa busca por alguém que represente uma Igreja presente nas periferias, próxima dos marginalizados e atenta às necessidades sociais.

Atributos para novo papa: escuta “sinodal”

A sexta característica apontada como essencial pelos cardeais na escolha do próximo papa é a de ter “escuta sinodal”. O termo se refere à capacidade de ouvir e caminhar com o colégio episcopal, valorizando decisões construídas coletivamente dentro da Igreja.