Leão XVI: entenda os números romanos nos nomes dos papas e como funcionam

Quando um novo papa é eleito, uma das primeiras curiosidades entre fiéis e observadores do mundo inteiro envolve o nome escolhido e o número que o acompanha. Em 2025, o cardeal norte-americano Robert Prevost adotou o nome Leão XIV , retomando um título com forte carga histórica e simbólica.

O primeiro papa a incluir um número em seu nome foi João II , eleito no ano 533 d.C. Seu nome de nascimento era Mercúrio, uma referência ao deus romano, considerada imprópria para um pontífice cristão.

Cada numeral remete a uma época, a um estilo de governo e aos desafios enfrentados por aquele nome. Ao escolher um nome como Leão XIV, por exemplo, o papa se insere em uma narrativa iniciada com Leão I, o Grande , e atualiza esse legado à luz das questões contemporâneas.

Esse costume é resultado da repetição de nomes entre os pontífices ao longo da história. Ao adotar o mesmo nome de um precursor , o novo papa passa a ser identificado com um numeral romano , indicando sua posição naquela linhagem específica.

Por esse motivo, ele decidiu adotar um novo nome ao assumir o cargo, escolhendo “João” em homenagem a um papa anterior. Como já havia existido um João I, ele tornou-se João II, introduzindo assim o uso de números romanos como parte oficial do nome papal.

Desde então, sempre que um novo pontífice escolhe um nome já utilizado, a numeração continua a partir do último papa com aquele mesmo nome. Esse método passou a integrar a tradição e a comunicação oficial do Vaticano.