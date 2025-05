Por que o papa usa sapatos vermelhos e outras dúvidas que você sempre teve vergonha de perguntar

Andrew Webb - Serviço Mundial da BBC and Com colaboração de David Willey - BBC News, Roma (Itália)

Andrew Webb - Serviço Mundial da BBC and Com colaboração de David Willey - BBC News, Roma (Itália) Autor

O papa é o líder espiritual de mais de 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. Atualmente, os papas devem ser homens, não podem se casar, podem ganhar salário e normalmente ficam no cargo até o último dia de vida. Aqui estão as respostas a algumas das questões sobre a vida dos papas, incluindo o significado dos seus sapatos vermelhos.

AFP As vestes papais exibidas na janela do alfaiate eclesiástico italiano Gammarelli em Roma (Itália), em março de 2013, aguardavam o novo pontífice a ser eleito no conclave daquele ano – o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, que se tornaria o papa Francisco

Os cardeais da Igreja Católica escolheram um novo papa, após a fumaça branca emergir no Vaticano.

Nome do sucesso do papa Francisco deve ser anunciado em breve.