Novo papa repercute no futebol: ‘Escolheram antes do técnico da Seleção’

Seleção Brasileira de Futebol está sem treinador há 41 dias; Novo Papa foi escolhido no segundo dia do Conclave

Nesta quinta-feira (8), o novo papa foi escolhido pela Igreja Católica. A fumaça branca anunciou que os 133 cardeais reunidos no conclave elegeram Robert Prevost, que adotou o nome de Leão XIV. E o assunto repercutiu no mundo do futebol, uma vez que a Seleção Brasileira segue sem técnico há 41 dias.

Com a definição do novo papa, internautas começaram as criticas a Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por ainda não ter fechado a negociação com um novo técnico para a Seleção Brasileira.