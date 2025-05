Violência sexual, divisões internas, diplomacia: os desafios do próximo papa

O sucessor do papa Francisco enfrentará muitos desafios para o futuro da Igreja Católica / Crédito: ANDREW MEDICHINIPOOL / AFP

O lugar das mulheres e dos fiéis LGBTQIA+, a diplomacia, o estilo... Seja qual for o seu perfil, o sucessor do papa Francisco enfrentará muitos desafios para o futuro da Igreja Católica. Veja alguns dos principais desafios do próximo líder religioso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Unidade entre as diferentes correntes Desde a restrição da missa em latim até a acolhida dos migrantes, o papa Francisco foi alvo de críticas internas sem precedentes em seus 12 anos de pontificado. Uma ala conservadora, especialmente no episcopado americano e africano, também o criticou por sua abertura em relação aos leigos e às mulheres. Sua decisão de abrir caminho para a bênção de casais homoafetivos no final de 2023 provocou uma forte reação. Nessa perspectiva, o próximo papa terá que amenizar o atrito entre as diferentes correntes dentro de uma Igreja onde coexistem sensibilidades culturais muito diversas. A questão da sinodalidade - o envolvimento dos protagonistas da Igreja em todos os níveis - também será central.

Escolha do novo papa: expectativa é de conclave breve, como nos últimos anos; ENTENDA Pedofilia e tabus Apesar das muitas medidas tomadas para combater o abuso infantil na Igreja, como a revogação do segredo pontifício e a obrigação de denunciar os casos à hierarquia, as associações de vítimas expressaram decepção com as ações do papa Francisco. Esta questão é um dos maiores desafios para a Igreja e escândalos podem continuar abalando as instituições religiosas nas conferências episcopais de vários países.

Muitos países asiáticos e africanos consideram essa questão um tabu. Inclusive na Europa, onde a Itália não iniciou uma investigação independente sobre os casos. A ONG Bishop Accountability, que documenta a violência clerical, pede leis que obriguem a destituição de qualquer abusador comprovado e a publicação dos nomes dos padres condenados pelo direito canônico. LEIA MAIS | Presidente da CNBB diz que desafio do novo papa será pregar numa 'sociedade marcada pelo medo'