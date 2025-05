Conclave: escolha do novo papa começa nesta quarta-feira; veja cronograma

Conclave começa com missa nesta quarta-feira; primeira votação ocorre no mesmo dia e, se necessário, seguem em até quatro rodadas diárias até a escolha do novo papa

O Vaticano divulgou na segunda-feira, 5, o cronograma oficial do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril, aos 88 anos. A escolha do novo pontífice terá início nesta quarta-feira, 7, com expectativa de encerramento em dois a três dias, segundo estimativas dos cardeais eleitores.

A preparação formal para o conclave teve início na segunda-feira com o juramento dos oficiais e funcionários envolvidos no processo, realizado na Capela Paulina, dentro do Palácio Apostólico. Previsto na constituição apostólica Universi Dominici Gregis, o juramento tem como objetivo garantir o sigilo absoluto sobre as deliberações.