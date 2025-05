Café com capivara? Santuário nos EUA promove encontro com capivaras para arrecadar fundos

As capivaras se tornaram um verdadeiro fenômeno cultural nos Estados Unidos . A onda de fãs dos roedores começou com uma enxurrada de vídeos no TikTok e memes no X (antigo Twitter) . Aproveitando essa popularidade, o The Capybara Café oferece aos visitantes uma experiência única: conhecer e fazer carinho nesses roedores gigantes. Você teria coragem?

Para ampliar a arrecadação, além do valor dos ingressos, o The Capybara Café investe no comércio de camisetas, canecas e bichinhos de pelúcia, todos com a temática de Capivaras e na experiência de conhecê-las.

"Por meio do nosso santuário e do café, buscamos causar um impacto duradouro nos esforços de conservação e promover a importância do cuidado com espécies nativas e exóticas", afirma o local no texto de apresentação disponível em seu site. A organização responsável pelo santuário.

O Santuário serve como um refúgio com foco no resgate e reabilitação de animais necessitados, em especial espécie nativas como raposas, gambás, esquilos, gambás e guaxinins. Atualmente o santuário abriga mais de 100 animais.

Os encontros começam em uma área de recepção com sofás e um cercado aberto para as capivaras filhotes poderem circular livremente pelo recinto. Depois desse primeiro momento de ambientação, os visitantes são levados para uma sala menor na qual interagem com três capivaras adultas.

O local já recebeu centenas de amantes dos animais curiosos para acariciar as capivaras. A procura é tamanha que as reservas precisam ser feitas com meses de antecedência.

"Nossa missão no Capybara Café é inspirar, educar e promover um maior senso de responsabilidade por todos os seres vivos. Ao oferecer encontros com animais cuidadosamente gerenciados, priorizando o bem-estar deles, criamos experiências significativas que aprofundam o apreço da comunidade pela vida selvagem", reforça o estabelecimento.



"Muitas vezes, as capivaras sobem no seu colo porque estão acostumadas com as pessoas, e se você for muito bom em fazer carinho, elas podem até cair no chão [de tão relaxadas]. Então, nosso objetivo é sempre os deixar tão confortáveis que elas caiam”, disse Stephanie Angel, dona do estabelecimento.

Outros animais, como um gambá, tatu e até mesmo um wallaby, espécie de marsupial parecido com um canguru, podem fazer parte do momento. O custo é de US$ 49 (cerca de R$ 288 pela cotação de 28 de abril de 2025) por pessoa ou US$ 99 (cerca de R$ 583 pela mesma cotação) para o encontro que inclui outros animais exóticos.

Saiba mais sobre as capivaras