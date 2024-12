Filhote de capivara viraliza nos EUA e inspira nome de criptomoeda

No último mês de 2024, mais um filhote viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas nos Estados Unidos. Nascida no dia 3 de dezembro, a capivara macho Tupi foi a primeira de sua espécie a nascer no zoológico San Antonio, no estado do Texas, desde o ano 2000.

A notícia, compartilhada na rede social X (antigo Twitter), alcançou mais de 200 mil visualizações e ainda recebeu uma adição inesperada horas depois, alertando que o estabelecimento não estava relacionado a uma criptomoeda inspirada no filhote.