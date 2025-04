Conclave 2025 começa dia 7 de maio; saiba quanto tempo pode durar

O novo Papa é eleito oficialmente quando são alcançados pelo menos dois terços dos votos. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O conclave, cerimônia tradicional que ocorre há oito séculos em Roma, é o processo exclusivo para a escolha de um novo pontífice e terá início com a missa "Pro Eligendo Romano Pontífice", que significa "para a eleição do Pontífice Romano", na Basílica de São Pedro. Após a morte do papa Francisco e o encerramento do período de luto oficial, o Vaticano anunciou que o conclave de 2025 começará no dia 7 de maio. A informação foi definida em reunião a portas fechadas do Colégio de Cardeais nesta segunda-feira, 28 de abril.

A decisão foi tomada durante a quinta congregação geral realizada desde o falecimento de Francisco. Cerca de 180 cardeais participaram da reunião, mas apenas 133 deles, com menos de 80 anos, têm direito a voto. Sete brasileiros estarão entre os eleitores, incluindo o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, e os arcebispos Sérgio Rocha, Odilo Scherer, Orani Tempesta, Leonardo Ulrich Steiner, João Braz de Aviz e Paulo Cezar Costa. Quanto tempo pode durar o Conclave de 2025? Embora o conclave esteja marcado para começar em 7 de maio, sua duração é imprevisível. Não existe prazo fixo para o término da escolha, embora o regulamento atual limite a duração regular a nove dias de votações. Se não houver eleição nesse período, inicia-se a votação final entre os dois cardeais mais votados. Historicamente, os conclaves recentes foram breves.

O conclave de 2013, que elegeu o papa Francisco, durou menos de 27 horas. Já o de 2005, que escolheu Bento XVI, foi encerrado em cerca de 24 horas.

O conclave mais curto da história Por outro lado, registros históricos mostram processos muito mais longos. O conclave mais breve, em 1503, levou apenas horas para eleger o papa Júlio II. Era outubro daquele ano quando o Papa Pio III morreu.